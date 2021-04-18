تذبذب.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاحد عن تسجيل 68 وفاة و2507 إصابات بالكورونا ليصبح العدد الكلي 685,973
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جرينتش+2 06:24
رئيس مجلس الشعب السوري يعلن اليوم فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية التي ستجري يوم الأربعاء 26 أيار المقبل
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