مجلة “الإصلاح” الثقافية الشهرية في عدد جديد

عرعرة- من شاكر فريد حسن

صدر العدد الجديد (الأول، المجلد العشرون، نيسان 2021) من مجلة “الإصلاح” الثقافية الشهرية، وجاء حافلًا بالمواد الأدبية المتنوعة، وتزين صفحة الغلاف الداخلية صورة قديمة وحديثة للجامع الكبير في بئر السبع.

في كلمة العدد “العروة الوثقى”، التي يكتبها رئيس التحرير الأديب مفيد صيداوي، تودع المجلة ثلاثة من أعمدة الأدب والتربية في المثلث، وهم: المربي طلعت صالح شرقاوي من مصمص، والمربي عبد الرؤوف القربي من كفر قرع، والشاعر أحمد فوزي أبو بكر من قرية سالم.

ومن المساهمين في العدد كل من: فتحية أمين بمقال نقدي بعنوان “الطريق إلى جورة الذهب.. قصة د. حاتم عيد خوري ما بين السرد وفن الحكاية”، ود. حاتم محاميد عن “لغتنا العربية يسرٌ لا عُسر”، وسعود خليفة في حكم واقوال مأثورة، والشيخ غسان الحاج يحيى في قراءة ومتابعة نقدية حول “ياسمينة تتذوق تبرعمها” للشاعرة د. رقية زيدان، ود. محمد حبيب اللـه عن مرور سنة على انتشار وباء الكورونا، ود. رقية زيدان في محطات من السيرة الذاتية، والأستاذ عبد الخالق أسدي يرثي زوجته وشريكة حياته، والمسرحي رياض خطيب بين الشاعر ناظم حكمت ومنوّر، والأديب شاكر فريد حسن عن يوسف ناصر الأديب المميز، ود. منير توما عن بلدة دير القمر اللبنانية ولّادة للعديد من الأدباء والشعراء اللبنانيين.

أما د. بطرس دلة فيقدم قراءة في كتاب الشيخ كمال منصور ” تأملات وخواطر”، والكاتب محمد علي سعيد في تفسير أسماء الأشهر العربية الهجرية- دراسة لغوية مختصرة، والكاتب عمر سعدي في الذكرى الماجدة الخامسة والأربعون ليوم الأرض الخالد، وسعيد نفاع في بيان عن التطبيع وترجمة الإبداع العربي الخارجي إلى العبرية، والأديب حسين مهنّا في زاويته عين الهدهد عن المصارعة وأخواتها.

وفي العدد كذلك دراسة لعيسى الناعوري عن ذكريات الأندلس في المهجر، وحوار مع سماحة الشيخ عمر كسواني أجراه الصحافي محمود محاميد (خبزنة)، وقصيدة للشاعر مصطفى الجمّال، وقصيدة ” القرد في السفينة ” لأحمد شوقي، وقصة “نسمة حياة” لآمال دله كريني، وقصة “اجرام تحت الظلام” ليوسف صالح جمّال، بالإضافة إلى الزوايا ” نافذة على الأدب العبري” و”نافذة على الأدب العالمي”، و”جمال الكتب” و”وصلتنا رسائلكم”، وأخبار ثقافية ومقتطفات أدبية.

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