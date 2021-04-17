انخفاض كبير.. وزارة الصحة تعلن اليوم السبت عن تسجيل 61 وفاة و1596 إصابة بالكورونا ليصبح العدد الكلي 683,466

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 61 وفاة و1596 إصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة اليوم السبت، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 8178 وفاة و683466 إصابة.

وقد توزعت الإصابات الجديدة على 510 حالات في محافظة إربد، منها 125 حالة في الرمثا، 506 حالات في محافظة العاصمة عمّان، 122 حالة في محافظة المفرق، 102 حالة في محافظة الزرقاء، 70 حالة في محافظة البلقاء،62 حالة في محافظة الكرك، 62 حالة في محافظة الطفيلة، 49 حالة في محافظة العقبة،47 حالة في محافظة عجلون، 41 حالة في محافظة مأدبا، 24 حالة في محافظة معان، منها حالة واحدة في البترا، حالة واحدة في محافظة جرش.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّا وصل إلى 43344 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 222 حالة، فيما غادرت 140 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 2274 حالة.

وحول القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة، بين الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 38 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 63 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 36 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 42 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الاقليم ذاته إلى 61 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 35 بالمئة.

كما بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الجنوب 25 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 32 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 25 بالمئة.

كما أشار الموجز الى تسجيل 6032 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 631944 حالة.

وأضاف أن 11385 فحصاً مخبريّاً أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات 6459718 فحصاً، لافتا الى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 02ر14 بالمئة، مقارنة مع النسبة التي سجلت يوم أمس والتي بلغت 41ر12 بالمئة.