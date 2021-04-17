الجامعة الأردنية تستحدث برنامجا مهنيا في العلاج بالفنون

وافق مجلس أمناء الجامعة الأردنية على استحداث برنامج الدبلوم المهني في العلاج بالفنون بكلية الفنون والتصميم بداية العام الجامعي 2021-2022.

وأوضحت الجامعة في بيان، اليوم السبت، أن البرنامج يشتمل على العلاج بالموسيقى والدراما والفنون البصرية مثل الرسم والنحت والتشكيل الخزفي.

وأضاف البيان أن كلية الفنون والتصميم عملت مع كليتي الطب وعلوم التأهيل ومشروع الاتحاد الأوروبي (إيراسموس بلس) لإدراج البرنامج ضمن البرامج الأكاديمية في الجامعة، بانتظار الإعلان لاحقاً عن آلية التسجيل.

وسيقبل في البرنامج الطلبة الذين أنهوا درجة البكالوريوس في تخصصات الفنون والطب وعلوم التأهيل والتمريض وعلم النفس التربوي، أما التخصصات الأخرى فسيجري قبولها وفقا للشواغر المتوفرة في كل عام.

وستكون مدة الدراسة في البرنامج سنة واحدة للحصول على دبلوم مهني للعلاج بالفن، ما يتيح للخريج في تخصصي الطب وعلوم التأهيل ممارسة العلاج بالفن في العيادات بشكل مباشر، أما الخريجون من التخصصات الأخرى فيمكنهم العمل مساعدا في عيادة العلاج النفسي أو التأهيل.

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