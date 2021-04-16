عودة شيريهان للأضواء تعيد للذاكرة قصة علاقتها بعلاء مبارك/ فيديو

عودة الفنانة والنجمة شيريهان لشاشات التليفزيون، بعد غياب قرابة 19 عاما، من خلال إعلان في رمضان، أعادت للأذهان ما كان يتردد عن علاقة شيريهان بأسرة الرئيس الراحل حسني مبارك

فقد ترددت على السن الكثيرين شائعات عن إلقاء الفنانة شريهان من أعلى بلكونة بإيعاز من زوجة الرئيس الراحل، محمد حسني مبارك ، وهو ما نفته شيريهان مؤكدة أنها تعرضت لحادث سيارة ولم يصبها أى مكروه من عائلة مبارك.

ونشرت شيريهان، على صفحة أنا آسف يا ريس على الفيسبوك، فيديو روت فيه تفاصيل علاقتها بأسرة مبارك والحادث الذي تعرضت له، مؤكدة أن نجل الرئيس السابق، علاء مبارك وقف بجوارها ودعمها.

ونشر موقع روسيا اليوم تقريرا في 7 ديسمبر 2020 عن الفنانة شيريهان بمناسبة ذكرى ميلادها الـ 56 قال فيه: احتفل محبو الفنانة ، شريهان، بعيد ميلادها التي تعد أشهر من قدمت الاستعراضات وفوازير شهر رمضان في العالم العربي، كما رافق حياتها العديد من الألغاز.

ومن أبرز الشائعات التي طاردت شريهان علاقة حب جمعت بينها وبين نجل الرئيس المصري الراحل، حسني مبارك، وقد انتشرت هذه الشائعة بصورة كبيرة عقب اندلاع ثورة 25 يناير 2011، في مصر، خاصة بعد تواجد شريهان في ميدان التحرير وقتها لمساندة الثورة.

وجاء في تلك الشائعة أن شريهان كانت تنوي الزواج من علاء مبارك، ولكن “دبرت أسرة الرئيس الراحل لها محاولة قتل بإلقائها من الطابق السابع”.

وفي عام 2011، نفى مدير مكتب شريهان، جمال أنور، تلك الشائعة، وأكد في تصريحات لموقع “إم بي سي” أن ما نُشر حول علاقة جمعت بين شريهان وعلاء مبارك، ووجود مشروع سابق لارتباطهما، هو أمر غير صحيح على الإطلاق .

وتابع: “قرأت تقارير ادعت نية شريهان الزواج من علاء مبارك، وأن أسرة الرئيس السابق دبرت لها محاولة قتل عن طريق إلقائها من الطابق السابع”.

وأضاف موضحا، أن الأزمة الصحية التي مرت بها شريهان بإصابتها بكسر في العمود الفقري، كانت بعد تعرضها لحادث سير بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي، وليس حادث سقوط من الدور السابع كما يدعي بعضهم.

https://www.facebook.com/watch/?v=912908142891387