لليوم الثاني على التوالي.. طائرات الاحتلال تقصف فجر اليوم السبت عدة أهداف في مختلف محافظات قطاع غزة
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جرينتش+2 05:46
روسيا تعلن طرد 10 دبلوماسيين أمريكيين كجزء من ردها على العقوبات الأمريكية.. والبقية على الطريق
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