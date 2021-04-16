ضمن مسلسل القتل .. ثمانية قتلى في حادث إطلاق النار ليلة امس في مدينة إنديانابوليس بولاية انديانا الامريكية/ فيديو
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جرينتش+2 01:57
الطائرات الحربية الإسرائيلية تغير فجر اليوم الجمعة على قطاع غزة بدعوى الرد على صاروخ انطلق منه
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