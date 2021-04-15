ناصر القدوة يعلن عن ترشيح مروان البرغوثي على “قائمة الحرية” لخوض انتخابات الرئاسة الفلسطينية

أعلن القيادي الفتحاوي المفصول “ناصر القدوة” ترشيح القيادي بالحركة الأسير “مروان البرغوثي” على قائمة “الحرية” لخوض الانتخابات الرئاسية الفلسطينية المقبلة.

وقال “القدوة”، خلال مؤتمر صحفي بقطاع غزة امس الاربعاء: “غدا (اليوم) الخميس سيوافق الذكرى العشرين لاعتقال البرغوثي لدى الاحتلال الإسرائيلي”.

وأعرب “القدوة” عن أمله بإطلاق سراح “البرغوثي” وانتخابه رئيسا لدولة فلسطين، داعيا إلى التمسك بإجراء الانتخابات العامة كأداة للتغيير الديمقراطي.

وشدد “القدوة” على ضرورة إجراء الانتخابات في مدينة القدس المحتلة باعتبارها عاصمة دولة فلسطين، حسب وكالة الأناضول.

ومطلع أبريل/نيسان الجاري، أعلن “القدوة” إطلاق “الملتقى الوطني الفلسطيني” وتحالفه مع “البرغوثي” لتشكيل قائمة “الحرية” لخوض الانتخابات التشريعية، منفصلة عن القائمة الرسمية لـ”فتح”، التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني، “محمود عباس”، وهو ما تسبب في فصله من الحركة.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الفلسطينية للمرة الأولى منذ 15 عاما في كل الأراضي الفلسطينية؛ التشريعية في 22 مايو/أيار، والرئاسية في 31 يوليو/تموز، والمجلس الوطني في 31 أغسطس/آب.