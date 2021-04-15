انخفاض مستمر.. وزارة الصحة تعلن اليوم الخميس تسجيل70 وفاة و2963 إصابة بالكورونا ليصبح العدد الكلي679,138

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 70 وفاة و2963 إصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة اليوم الخميس، ليرتفع لعدد الإجمالي إلى 8057 وفاة و679138 إصابة.

وقد توزعت الإصابات الجديدة على 1047 في محافظة العاصمة عمّان، 486 في محافظة إربد، منها 53 في الرمثا، 376 في محافظة الزرقاء، 230 في محافظة المفرق، 179 في محافظة البلقاء، 141 في محافظة الكرك، 112 في محافظة الطفيلة، 101 في محافظة جرش، 89 في محافظة عجلون، 88 في محافظة مأدبا، 60 في محافظة معان، منها 10 في البترا، 54 حالة في محافظة العقبة.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّا وصل إلى 49211 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 292 حالة، فيما غادرت 276 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 2377 حالة.

وحول القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة، بين الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال 38 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 66 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 40 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 45 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة إلى 63 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 37 بالمئة.

كما بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الجنوب 23 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 37 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 23 بالمئة.

كما أشار الموجز إلى تسجيل 4774 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 621870 حالة.

وأضاف أن 21761 فحصاً مخبريّاً أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 6426320 فحصاً، لافتاً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 62ر13 بالمئة، مقارنة مع النسبة التي سجلت يوم أمس والتي بلغت 65ر12 بالمئة.