الافراج عن 3 موقوفين أخرين بقضية مستشفى السلط

أفرجت محكمة صلح جزاء عمان، صباح اليوم الخميس، بكفالة، عن الأظناء ، وائل العزب وبرجس الزعبي واياد الزعبي، الذين جرى توقيفهم على خلفية حادثة انقطاع الأكسجين في مستشفى الحسين السلط الشهر الماضي.

وكان مدعي عام السلط قد أوقف بتاريخ 13-3-2021 كلا من مدير مستشفى الحسين السلط الجديد و3 من مساعديه، وهم مساعده لشؤون خدمات التزويد ومساعده للشؤون الطبية ومساعده للشؤون الإدارية ومسؤول التزويد في المستشفى، بتهمة التسبب بالوفاة بالاشتراك مكرر 7 مرات لكل من المشتكى عليهم الخمسة.

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