انخفاض آخر.. وزارة الصحة تعلن اليوم الثلاثاء عن تسجيل 82 وفاة و2790 إصابة بالكورونا ليصبح العدد الكلي672,090

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 82 وفاة و2790 إصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة اليوم الثلاثاء، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 7937 وفاة و672090 إصابة.

وقد توزعت الإصابات الجديدة على 798 في محافظة العاصمة عمّان، 397 في محافظة إربد، منها 5 في الرمثا، 383 في محافظة الزرقاء، 171 في محافظة الكرك، 161 في محافظة جرش، 158 في محافظة عجلون، 143 في محافظة المفرق، 132 في محافظة مأدبا، 126 في محافظة البلقاء، 112 في محافظة معان، منها 38 في البترا، 111 في محافظة العقبة، 98 في محافظة الطفيلة.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّا وصل إلى 53539 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 305 حالات، فيما غادرت 330 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 2607 حالات.

وحول القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة، بين الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 42 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 72 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 43 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 51 بالمئة، بينما وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 63 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 35 بالمئة.

كما بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الجنوب 28 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 35 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 23 بالمئة.

كما أشار الموجز إلى تسجيل 6570 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 610614 حالة.

وأضاف أن 23823 فحصاً مخبريّاً أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 6372263 فحصاً، لافتاً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 71ر11 بالمئة، مقارنة مع النسبة التي سجلت يوم أمس والتي بلغت 88ر12 بالمئة.