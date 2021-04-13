رد الصاع صاعين.. ايران تستهدف مركزاً للموساد في كردستان ، وترغم اسرائيل على "ابتلاع" الهجوم ضد سفينتها قرب الامارات
أهم العناوين
جرينتش+2 02:42
انخفاض آخر.. وزارة الصحة تعلن اليوم الثلاثاء عن تسجيل 82 وفاة و2790 إصابة بالكورونا ليصبح العدد الكلي672,090
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني