محمد، نجل عادل إمام الأعلى أجراً في الموسم الرمضاني المقبل

وصل أجر الفنان المصري محمد عادل إمام هذا الموسم إلى 40 مليون جنيه بحسب الشركة المنتجة، ليكون هو الرقم الأعلى في شهر رمضان، وذلك بعد نجاح مسلسله «هوجان» خلال موسم رمضان الماضي وفي السينما فيلم «لص بغداد».

ويواصل الفنان المصري تصوير مسلسل «النمر»، الذي يدور حول نمر يقتنص من الصاغة بمنطقة الجمالية وشارع المعز أشياء ثمينة، إذ سيعرض العمل في شهر رمضان 2021 على قناة الحياة. وتبدأ أحداث المسلسل مع محمد إمام ثم يظهر «النمر»، وتحاول الشخصيات الموجودة في الصاغة التوصل إليه وترصد مكافآت لمن يقبض عليه. وفقاً لصحيفة “المصري اليوم”.

والمسلسل من بطولة محمد إمام وهنا الزاهد، ونرمين الفقي، ومحمد رياض، وأحمد عبدالله محمود، وبيومي فؤاد وأحمد خالد صالح، وإيناس كامل، وعلاء مرسي.