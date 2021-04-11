السماح باداء صلاتي الفجر والمغرب بالمساجد وتمديد خدمة التوصيل المنزلي

عقد مجلس الوزراء، اليوم الأحد، جلسة برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة ناقش خلالها مستجدّات الحالة الوبائيّة في ضوء تقييم اللّجان المختصّة.

ووفقاً للتوصيات المقدّمة، أصدر رئيس الوزراء البلاغ رقم (29) لسنة 2021م استناداً لأحكام أمر الدّفاع رقم (19) لسنة 2020م، الذي يسمح للمواطنين بالخروج سيراً على الأقدام، لمدّة نصف ساعة، لأداء صلاتيّ الفجر والمغرب خلال شهر رمضان المبارك؛ شريطة التزام المصلّين بالبروتوكول الصحّي المعتمد.

كما شمل البلاغ تمديد ساعات خدمة التوصيل المنزلي في المطاعم ومحال الحلويّات والصيدليّات خلال شهر رمضان المبارك بواقع ثلاث ساعات، لتصبح حتى السّاعة الثالثة فجراً.

وتقرّر أيضاً السّماح للمنشآت الفندقيّة بتقديم خدمة الطّعام في المطاعم التابعة لها خلال شهر رمضان المبارك وذلك للتسهيل عليها في خدمة نزلائها، وبما لا يتجاوز السّاعة الثامنة والنّصف مساء، وللنزلاء فقط، شريطة الالتزام بأوامر الدّفاع والبلاغات والقرارات الصّادرة بموجبها من حيث التقيّد بمسافات التّباعد المقرّرة، والحدّ المسموح به لعدد الأشخاص على الطّاولة الواحدة، وعدم تقديم الأراجيل.