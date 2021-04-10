وزارة الدفاع السعودية تنفذ حكم الإعدام بحق ثلاثة من جنودها بتهمة الخيانة العظمى دون تحديد ماهيتها

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اليوم السبت، تنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاثة جنود من منسوبيها لارتكابهم جريمة الخيانة العظمى.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) بيانًا لوزارة الدفاع، جاء فيه “تنفيذ حكم القتل بحق ثلاثة جنود من منسوبي وزارة الدفاع لارتكابهم جريمة الخيانة العظمى”.

وقال البيان “ولما ورد في الأحكام الشرعية، والأنظمة المرعية من وجوب أداء الأمانة وعدم التعاون مع العدو في جميع ما يخل بمصالح الولاية، أقدم كل من (الجندي الأول/ محمد بن أحمد بن يحيى عكام، والجندي الأول/ شاهر بن عيسى بن قاسم حقوي، والجندي الأول/حمود بن إبراهيم بن علي حازمي) من منسوبي وزارة الدفاع بصفتهم العسكرية على ارتكاب جريمة الخيانة العظمى”.

وأوضح البيان “وأسفر التحقيق معهم بإدانتهم بارتكاب جريمة الخيانة العظمى بالتعاون مع العدو بما يخل بكيان المملكة ومصالحها العسكرية، وبإحالتهم إلى المحكمة المختصة وتوفير كافة الضمانات القضائية المكفولة لهم، ثبت ما نسب إليهم مما جعلهم في حل من هذه الأمانة العظيمة الموكلة لهم قبل أن يتعدى ضرر فعلهم إلى كيان الوطن وأمنه”.

وقال البيان “وقد صدر بحقهم حكم بثبوت إدانتهم بما أُسند إليهم والحكم عليهم بالقتل وفقًا للمقتضى الشرعي والنظامي، وتم استيفاء إجراءات تدقيق الحكم، والمصادقة عليه وصدر الأمر الملكي بإنفاذ ما تقرر بحقهم”.

وتم تنفيذ حكم القتل بحق المذكورين اليوم السبت، بقيادة المنطقة الجنوبية حيث أكدت وزارة الدفاع السعودية “ثقتها برجال القوات المسلحة الأوفياء الذين بروا بقسمهم، وضحوا بدمائهم لحفظ أمن واستقرار هذا الوطن ومقدساته، مستنكرة في الوقت ذاته هذه الجريمة الشنيعة الدخيلة على منسوبيها”.

ولم تتحدث وزارة الدفاع عن الجهة التي يتخابر معها الجنود الثلاث في خضم تنامي العداء بين المملكة وإيران، حيث تتهم السعودية ايران بتسليح الحوثيين في اليمن لشن هجمات أراضي المملكة عبر الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية.