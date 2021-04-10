طقس بارد وامطار متفرقة اليوم السبت وارتفاع الحرارة غدا وبعده

تتأثر المملكة اليوم السبت، بكتلة هوائية باردة ورطبة، ويطرأ إنخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتكون أقل من معدلاتها الاعتيادية بحوالي (7-8) درجات مئوية، وتكون الأجواء باردة، وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، ويتوقع هطول زخات من المطر في مناطق متفرقة من شمال ووسط المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية.

واثناء الليل، هناك احتمال ضعيف في شمال المملكة لسقوط زخات خفيفة من البرد أحيانا، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة ترافقها هبات قوية تصل سرعتها إلى 60 كم/ساعة في بعض المناطق وتثير الغبار، وخصوصا في مناطق البادية.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار، خصوصا في مناطق البادية، وخطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول المطر، ومن الهبات المرافقة للرياح في بعض المناطق، وخطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب والغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية، ومن خطر تشكل الانجماد في ساعات الليل المتأخرة وساعات الفجر من يوم الاحد فوق جبال الشراة.

ويطرأ يوم غدٍ الأحد، ارتفاع طفيف على الحرارة، وتكون الأجواء باردة وغائمة جزئياً وهناك فرصة خلال ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء من المناطق الشمالية من المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على الحرارة يوم الإثنين، وتكون الأجواء باردة في المرتفعات الجبلية والسهول، ومعتدلة الحرارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، ولاسيما في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 13 – 5 درجات مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 9 – 2، وفي مرتفعات الشراة 10 – 2، وفي مناطق البادية 17 – 7، وفي مناطق السهول 13 – 5، وفي الاغوار الشمالية 20 – 9، وفي الأغوار الجنوبية 23 – 14، وفي البحر الميت 22 – 13، وفي خليج العقبة 23 – 12 درجة مئوية.

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