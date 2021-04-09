لكم صفّق المجد

‎أَّيا من تُقاوِمُ رغَم الحِصار

ورغم المآسي ورغم الدمار

‎وأَصبحت أيَقونةً للنضالِ

‎ تصدُ الأَعادي وتحمي الدِيار

‎سَلامٌ عليكَ فأَنت الذي

‎ إذا أظلمَ الليلُ كنتَ المنار

‎فَأنتَ الأَمينُ على أُمةٍ

تتوقُ لنصرٍ وردِ أعتبار

‎لكَ النصرُ مهما يطولُ الزمان

ونصرُ الشعوبِ بحربِ الغِوار

‎فطوبى لمن خاضَها ثائِراً

‎وعمّد بالدّم هذا المسار

******

‎وطوبى لمن شيدوا بالدماء

‎ بناءَ الكرامةِ والكبرياء

‎فأنتم أسودُ الشرى دائماً

‎وأنتم بحقٍ نجومُ السماء

‎رفعتُم شعار الكفاح المجيد

‎ وكنتُم له دائماً أَوفياء

‎رَفضتم خُضوعاً الى غاصبٍ

بعزمِ الرجالِ وروح الفِداء

‎لكم صفَقَ المجدُ فاستبشروا

‎بنصرٍ عظيمٍ وخير الجزاء

‎ومن جَاء معتدياً غاصباٍ

سيخرجُ مُنكَفِئاً حيثُ جاء

******

‎لقد ضلَ من ظنَ أًن العِدى

‎ تريدُ له الخيرَ والسؤُدُدا

‎فضلَ الطريق َ وخانَ الرفيقَ

‎ وبالغاصبين الطُغاة إقتدا

‎بِبحر المعاصي غدا غارقاً

‎ ودربُ النجاةِ لَه أُوصدا

‎ومَن سارَ عكْسَ مَسارِ الشُعوب

‎ له قد أُعدت مَهاوي الردى

‎وإن أَغمدَ البعضُ كلَ السيوف

فسيفُ المُقاومُ لن يُغمدا

‎يُجردُ دوماً لصدِ الغُزاة

بروحِ النضالِ ونورِ الهدى

******

‎لكَ النصرُ مهما يطول الزمان

ومهما اْستمر الأسى والهوان

‎ستبقي سياجاً حصيناً منيعاً

وليثآ يشار لهُ بالبنان

‎وتشرق كالشمسِ عند الصباح

تنيرُ طريقَ الهدى والأمان

‎سلامٌ عليكم حُماةَ الديار

وصبراً فللنصرِ آن الأوان

‎إذا ماتَ منكم شهيدُ مضى

لأبهى رحابٍ وأبهى جِنان

‎وليس بغير صليل السيوفِ

حقوقٌ تُردُ لنا أَو تُصان

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