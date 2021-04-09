تضم جنودا امريكان ودبلوماسيين ورجال اعمال اجانب.. حاخام إسرائيلي يعلن انه سيكون حاخاماً للجالية اليهودية بالسعودية
أهم العناوين
جرينتش+2 01:55
عمر خورشيد.. درس الفلسفة وعشق الجيتار وتوفي بـحادث مروع ومدبر
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني