الملكية: عودة الرحلات المنتظمة مع بريطانيا مرتين اسبوعيا

أعلنت الخطوط الجوية الملكية الأردنية عن عودة الرحلات المنتظمة مع بريطانيا.

وقال مصدر من الملكية إن الرحلات ستتم مرتين أسبوعيا يومي الأحد والأربعا،ء اعتبارا من يوم الاحد المقبل.

وكانت الحكومة قد قررت إيقاف رحلات المسافرين الجوية المباشرة وغير المباشرة (الترانزيت) القادمة من المملكة المتحدة، اعتباراً من 21 كانون الأول من العام الفائت، إثر ظهور سلالة متحورة من فيروس كورونا في المملكة المتحدة الشهر الماضي.

وتم بعدها السماح بدخول المسافرين الأردنيين القادمين من بريطانيا عبر الرحلات الجوية غير المباشرة (الترانزيت)، بدءا من 23 كانون الثاني من العام الحالي، حسب إعلان رئيس هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني هيثم ميستو ، دون اشتراط قضاء مدة 14 يوما في دولة أخرى قبل المجيء إلى المملكة.