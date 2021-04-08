انحفاض آخر .. وزارة الصحة تعلن اليوم الخميس عن تسجيل 96 وفاة و4775 إصابة بالكورونا ليصبح العدد الكلي 655,456

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 96 وفاة و4775 إصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة اليوم الخميس، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 7565 وفاة و655,456 إصابة.

وقد توزعت الإصابات الجديدة على 1841 حالة في محافظة العاصمة عمّان، 894 حالة في محافظة إربد، منها 59 حالة في الرمثا، 688 حالة في محافظة الزرقاء، 239 حالة في محافظة البلقاء، 215 حالة في محافظة الكرك، 188 حالة في محافظة المفرق، 163 حالة في محافظة العقبة، 130 حالة في محافظة مأدبا، 113 حالة في محافظة عجلون، 109 حالات في محافظة معان، منها 5 حالات في البترا، 106 حالات في محافظة الطفيلة، 89 حالة في محافظة جرش.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّاً وصل إلى 71120 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 342 حالة، فيما غادرت 337 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 2933 حالة.

وحول القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة، بين الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 46 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 74 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 48 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 58 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 69 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 37 بالمئة.

كما بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الجنوب30 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 38 بالمئة، فيما وصلت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته إلى 25 بالمئة.

كما أشار الموجز إلى تسجيل 6444 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 576771 حالة.

وأضاف أن 39735 فحصاً مخبريّاً أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 6238652 فحصاً، لافتاً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 02ر12 بالمئة، مقارنة مع النسبة التي سجلت يوم أمس والتي بلغت 13 بالمئة.