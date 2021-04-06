الملك: الفتنة وئدت وأردننا مستقر وحمزة مع عائلته في قصره، والخطوات المقبلة ستكون محكومة بمصلحة الوطن والشعب
أهم العناوين
جرينتش+2 09:48
صعود مُقلق. وزارة الصحة تعلن اليوم الثلاثاء عن تسجيل 100 وفاة و6005 إصابة بالكورونا ليصبح العدد الكلي 645,449
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني