انخفاض متذبذب.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاحد عن تسجيل 71 وفاة و6032 اصابة بالكورونا ليصبح العدد الكلي 632,907

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 71 وفاة و6032 إصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة اليوم الأحد، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 7201 وفاة و632907 إصابات.

وقد توزعت الإصابات الجديدة على 2053 في محافظة العاصمة عمّان، 1081 في محافظة إربد، منها 7 في الرمثا، 776 في محافظة الزرقاء، 322 في محافظة الكرك، 301 في محافظة البلقاء، 288 في محافظة جرش، 250 في محافظة المفرق، 241 في محافظة العقبة، 238 في محافظة الطفيلة، 208 في محافظة عجلون، 152 في محافظة مأدبا، 122 في محافظة معان، منها 41 في البترا.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّاً وصل إلى 81945 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 365 حالة، فيما غادرت 376 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 3253 حالة.

وحول القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة، بين الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 51 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 73 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 50 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 65 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 77 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 44 بالمئةكما بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الجنوب 34 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 45 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 26 بالمئة.

كما أشار الموجز إلى تسجيل 9269 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 543761 حالة.

وأضاف أن 41101 فحصاً مخبريّاً أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 6071373 فحصاً، لافتاً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 68ر14 بالمئة، مقارنة مع النسبة التي سجلت يوم أمس والتي بلغت 02ر14 بالمئة.