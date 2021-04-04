نائب عام عمان يحظر النشر عبر وسائل الإعلام ومقاطع الفيديو ومواقع التواصل الاجتماعي بالموضوع المرتبط بالأمير حمزة
أهم العناوين
جرينتش+2 04:13
انخفاض متذبذب.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاحد عن تسجيل 71 وفاة و6032 اصابة بالكورونا ليصبح العدد الكلي 632,907
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني