بعد اعتقال الشريف حسن بن زيد وباسم عوض الله.. الحنيطي يطٌلب من الأمير حمزة التوقف عن تحركات تمس أمن الأردن
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جرينتش+2 10:02
قائمة القدوة/ البرغوثي الانتخابية غير مؤهلة لاحراز نجاح كبير، بل لاضعاف “فتح الام” في مواجهة حركة حماس وتيار دحلان
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