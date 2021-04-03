“سقعة نيسان بتحيي الانسان”.. طقس بارد نسبيا اليوم وربيعي غدًا

ترتفع درجات الحرارة اليوم السبت، وتكون الأجواء باردة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة خلال ساعات الصباح، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً .

وتكون الأجواء باردة جدا ليلاً في اغلب مناطق المملكة، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير دائرة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الأحد، ارتفاع آخر على درجات الحرارة، لتعود حول معدلاتها الاعتيادية، وتكون الأجواء ربيعية لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة .

وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها يوم الإثنين، وتكون الاجواء معتدلة الحرارة في اغلب مناطق المملكة، وحارة نسبيا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 17 – 8 درجة مئوية، المرتفعات الشمالية 12 – 5، مرتفعات الشراة 14 – 4، مناطق البادية 21 – 6، مناطق السهول 16 – 7، الاغوار الشمالية 22 – 11، الأغوار الجنوبية 28 – 15، البحر الميت 25 – 14، وفي خليج العقبة 29 – 15 درجة مئوية.

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