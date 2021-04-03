انخفاض متواصل.. وزارة الصحة تعلن اليوم السبت عن تسجيل 91 وفاة و4042 إصابة بالكورونا ليصبح العدد الكلي 626,875

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 91 وفاة و4042 إصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة اليوم السبت، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 7130 وفاة و626,875 إصابة.

وقد توزعت الإصابات الجديدة على 1757 حالة في محافظة العاصمة عمّان، و929 حالة في محافظة إربد، منها 63 حالة في الرمثا، و222 حالة في محافظة الزرقاء، و207 حالات في محافظة مأدبا، و181 حالة في محافظة المفرق، و158 حالة في محافظة جرش، و144 حالة في محافظة الطفيلة، و133 حالة في محافظة البلقاء، و94 حالة في محافظة العقبة، و94 حالة في محافظة عجلون، و82 حالة في محافظة الكرك، و41 حالة في محافظة معان، منها حالة في البترا.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّاً وصل إلى 85253 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 321 حالة، فيما غادرت 179 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 3339 حالة.

وحول القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة، بين الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 50 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 74 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 51 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 69 بالمئة، بينما وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 77 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 43 بالمئة.

كما بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الجنوب 35 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 45 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 31 بالمئة.

كما أشار الموجز إلى 8789 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 534492 حالة.

وأضاف أن 28827 فحصاً مخبريّاً أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 6030272 فحصاً، لافتاً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 02ر14 بالمئة، مقارنة مع النسبة التي سجلت يوم أمس والتي بلغت 36ر13 بالمئة.