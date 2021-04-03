بعد اعتقال الشريف حسن بن زيد وباسم عوض الله.. الحنيطي يطٌلب من الأمير حمزة التوقف عن تحركات تمس أمن الأردن
أهم العناوين
جرينتش+2 10:01
النخالة: الانتخابات تجديد لشرعية أوسلو ومسؤوليتنا مقاومة المحتل وليس التصارع على سلطة فرّطت بحقنا التاريخي في فلسطين
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني