“شبح” ايران يعرقل مسيرة التطبيع الخليجي.. جهاز الشاباك يحذر الإسرائيليين من زيارة الإمارات والبحرين خوفا من استهدافهم

حذّر جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، امس الإثنين، الإسرائيليين من السفر إلى الإمارات والبحرين ودول أخرى، وحثهم على الامتناع عن ذلك، بادعاء وجود “تهديد بشن هجمات إيرانية على أهداف إسرائيلية”.

وقالت ” شعبة مكافحة الإرهاب” التابعة لجهاز الأمن العام الإسرائيلي في بيان: “تشير تقديراتنا إلى أن إيران ستواصل العمل في المستقبل القريب لإلحاق الضرر بأهداف إسرائيلية”.

وقد افادت القناة الاسرائيلية (13) ان شعبة محاربة الارهاب في مجلس الامن القومي الاسرائيلي حذرت الاثنين من هجمات ضد مواطنين اسرائيلييين واهداف اسرائيلية في الخارج من قبل ايران، وذلك على ضوء الارتفاع الكبير المتوقع بالسياحة الاسرائيلية الى خارج البلاد، على خلفية التسهيلات الجديدة وفتح الاجواء.

ووفقا للتقديرات، فان الدول ذات الاحتمالية العالية لنشاطات ايرانية معادية هي الدول القريبة من ايران من ناحية جغرافية، مثل الامارات، والبحرين واقليم كردستان، وربما دول في الشرق الاوسط يزورها العديد من الاسرائيليين مثل تركيا والاردن ومصر.

ولفت التقرير الى انه قبل شهرين هددت جهات ايرانية باستهداف اهداف اسرائيلية، وقبل شهرين انفجرت عبوة ناسفة بالقرب من السفارة الاسرائيلية في الهند واكد مسؤولون في الهند ان طهران هي التي تقف وراء وضع العبوة الناسفة.

يذكر أن الإمارات والبحرين وقعتا على اتفاقية للتحالف مع إسرائيل وتطبيع العلاقات الدبلوماسية معها، العام الماضي، بموجب اتفاقيات أبرمت بوساطة الولايات المتحدة.

وبعد إقامة علاقات مع إسرائيل العام الماضي، أصبحت الإمارات وجهة رائجة للسائحين الإسرائيليين لولا إصدار تحذير سفر مماثل في السابق.