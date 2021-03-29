الاحزاب القومية واليسارية تدعو لتطوير قانوني الانتخابات والاحزاب

عبر ائتلاف الاحزاب القومية واليسارية عن تقديره واحترامه للدعوة التي وجهتها كتلة الشعب النيابية لاحزاب الائتلاف حيث عقد اجتماع مشترك صباح اليوم الاثنين الموافق 29/3 ناقش فيه المجتمعون وبمسؤولية وطنية عالية ضرورات الاصلاح الوطني الشامل، والمباشرة بمناقشة القوانين الناظمة للحياة السياسية والتعديلات المطلوبة وعلى رأسها قانوني الانتخابات النيابية والاحزاب السياسية .

وجاء في تصريح صحفي صادر عن الائتلاف ان نقاشا واسعا قد دار حول الموجبات الوطنية لاجراء التعديلات وتهيئة المناخ والبيئة المناسبين وذلك من خلال اطلاق الحريات العامة ووقف كل الاجراءات الحكومية المعيقة لعمل الاحزاب، ورفع القيود المفروضة عليها .

وقد اتفق المشاركون في اللقاء على اهمية التعديلات المقدمة من احزاب الائتلاف فيما يتعلق بالقانونين المذكورين على طريق تشكيل ائتلافات وطنية واسعة وتطوير الحياة السياسية والبرلمانية .

كما اتفقا على مواصلة الحوار ومناقشة التعديلات المقترحة في المذكرات المقدمة من الائتلاف.

وأكد الاجتماع على ضرورة اطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والالتزام باسقاط التهم المسندة لهم وتغليب لغة الحوار والابتعاد عن سياسات التازيم وانهاء العمل بقانون الدفاع .

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