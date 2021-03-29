استمرار التعلّم عن بعد للتخصصات الطبية حتى نهاية شهر نيسان

قرر مجلس التعليم العالي الموافقة على الاستمرار في التعلم الإلكتروني “عن بعد” لطلبة المراحل السريرية في جميع التخصصات الطبية وهي “الطب البشري، طب الأسنان، دكتور صيدلة، والتمريض” واستخدام مختبرات محاكاة الواقع الافتراضي في المجالات الطبية والتشخيصية وذلك حتى نهاية نيسان المقبل وبعد ذلك أن يتم اتخاذ القرار المناسب في ضوء تقييم الوضع الوبائي في حينه.

كما قرر المجلس، امس الأحد، اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل عمادات الكليات المعنية في الجامعات الأردنية لتعويض طلبة المراحل السريرية من خلال التدريب العملي المكثف، بحيث يتم تعويض طلبة السنة السادسة في تخصص الطب البشري المتوقع تخرجهم مدة تتراوح بين 3-4 أسابيع من تاريخ الأول من أيار المقبل ثم يتم عقد الامتحانات النهائية لهم وجاهياً في الحرم الجامعي. أما طلبة السنة الخامسة في تخصص طب الأسنان المتوقع تخرجهم فيتم تعويضهم لمدة تتراوح بين 4 -6 أسابيع من تاريخ 15 أيار المقبل، ثم يتم عقد الامتحانات النهائية لهم وجاهياً في الحرم الجامعي. وبالنسبة لطلبة السنتين الرابعة والخامسة في تخصص الطب البشري، وطلبة السنة الرابعة في تخصص طب الأسنان فسيتم تعويضهم لمدة تتراوح بين 4-6 أسابيع اعتباراً من تاريخ 15 حزيران المقبل ثم يتم عقد الامتحانات النهائية لهم وجاهياً في الحرم الجامعي.

وبالنسبة لطلبة السنة السادسة تخصص دكتور الصيدلة، وطلبة السنتين الثالثة والرابعة تخصص التمريض فسيتم تعويضهم لمدة تتراوح بين 3-4 أسابيع اعتبارا من الأول من أيار المقبل، ثم يتم عقد الامتحانات النهائية لهم وجاهياً في الحرم الجامعي، فيما يترك للجامعات اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة لطلبة الاختصاص العالي في تخصصي الطب البشري وطب الأسنان على أن تبدأ هذه الإجراءات بعد عطلة عيد الفطر السعيد.

وفيما يتعلق بالمواد العملية الأخرى والمختبرات والمشاغل قرر المجلس استمرار التدريس فيها عن بعد، حتى نهاية الفصل الدراسي الحالي، ويستثنى من ذلك المساقات التي تحتاج الى التعليم الوجاهي، على أن تكون بالحد الأدنى من الطلبة ويتم أخذ موافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس مجلس التعليم العالي على تدريسها وجاهياً وفي فترات محددة.

كما قرر المجلس إجراء مناقشات رسائل الدراسات العليا في الحرم الجامعي بالطريقة الاعتيادية أو عن بعد حسب ما تقرره كل جامعة، وان يتم عقد امتحانات الشامل وامتحانات الكفاءة لطلبة الدراسات العليا بعد تاريخ الأول من أيار المقبل وجاهياً بالحرم الجامعي.

وشدد المجلس ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات اللازمة للمحافظة على صحة وسلامة الطلبة، وأعضاء هيئة التدريس والإداريين وتطبيق أعلى معايير السلامة والتباعد الجسدي وتنفيذ أوامر الدفاع ذات العلاقة.

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