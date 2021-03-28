وزاىة الصحة تعلن اليوم الاحد عن تسجيل 82 وفاة و7183 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 589,316

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 82 وفاة و7183 إصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة اليوم الأحد، ليرتفع العدد إجمالي الوفيات إلى 6554 والإصابات 589316.

وتوزعت الإصابات الجديدة على محافظات المملكة على النحو الآتي: محافظة العاصمة 3196، إربد 1317 منها 246 حالة في الرمثا، البلقاء 511، الكرك 362، جرش 341، الزرقاء 310، العقبة 259، مادبا 221، المفرق 205، عجلون 176، الطفيلة 159، وفي محافظة معان 126 إصابة منها 40 في البترا.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّاً وصل إلى 97255، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 408، فيما غادرت 342 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 3431 حالة.

وحول القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة، بين الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 52 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 69 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 40 بالمئة.

وأضاف، إن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 72 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته 81 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 44 بالمئة.

كما بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الجنوب 35 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 41 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 23 بالمئة.

كما أشار الموجز إلى تسجيل 9417 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 485507.

وأضاف، ان 43615 فحصاً مخبريّاً أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 5776686 فحصاً، لافتاً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى 47ر16 بالمئة، مقارنة مع النسبة التي سجلت يوم أمس والتي بلغت 74ر15 بالمئة.

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