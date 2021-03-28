هل انفرجت الازمة؟ احتفال داخل قناة السويس اليوم الاحد بعد تحرك دفة السفينة الجانحة وتشغيل محركها/ فيديو

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه احتفال للقاطرات العاملة في موقع السفينة الجانحة بقناة السويس، بعد النجاح في تحرير دفة السفينة الجانحة وتشغيل محركها.

ويظهر في السفينة العملاقة وبجانبها القاطرات المصرية العاملة في الموقع وقد أطلقت “أبواقها” احتفالا بالنجاح في تحرير دفة السفينة وتشغيل محركها.

وكان الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس قد صرح أمس بأن أن دفة السفينة تحررت، وتتحرك الآن 30 درجة يمين و30 درجة شمال، والرفاس يعمل الآن، مشيرا إلى أن كل هذه الأشياء لم تكن تتحرك.

وأضاف أن الجهود أثمرت عن تحقق نتائج إيجابية أبرزها تشغل المحرك والدفة بكامل طاقتها.

وتعتبر سفينة الحاويات البنمية الجانحة “إيفرغيفن” من أكبر سفن الحاويات فى العالم، يبلغ طولها 400 متر، وعرضها 59 متر، فيما تبلغ حمولتها الإجمالية 224 ألف طن بحمولة حوالي 120 ألف حاوية.

وتسبب جنوح السفينة العملاقة في إغلاق قناة السويس التي يصل طولها إلى 193 كيلومترا، ولا تزال جهود فتح الممر المائي العالمي مستمرة.

وتربط قناة السويس بين البحرين الأحمر والمتوسط، وتعد واحدة من أهم الممرات المائية في العالم، وفقا للإحصائيات العالمية، التي تقول إن نحو 30 في المئة من حاويات الشحن في العالم تمر عبر قناة السويس ونحو 12 في المئة من إجمالي التجارة العالمية لجميع السلع.

مبروك لمصر احتفالات السفن التي نجحت في تحريك دفة السفينة العالقة في قناة السويس… pic.twitter.com/tBQdCVmaHL — Hoda_jannat (@hodajannat) March 28, 2021