قائمة باسماء كبار ضباط الامن العام المحالين على التقاعد

قرر مجلس الوزراء، اليوم الاحد، احالة الضباط التالية اسمائهم الى التقاعد:
لواء طارق عبدالمحسن عــوده الحباشنة
عميــــــد ناهض علي بايــــــــــر مقابلة
عميد ركن قاضـــــي حسين عبد الله سالـم الرفايعة
عميد ركــن عبد المنعم سعود بخيـــــت الرقاد
عميــــــد محمود احمد محمــــــد
عميــــــــد غسان شوكت قاســــــم
عميد مهندس خالد رضوان خالـــــــد
عميــــــد عبد الكريم عواد طحيمــــــــر
عميــــــد ياسين علي عبدالكريـــــــم
عميــــــد فراس سليم أحمـــــــــد
عميــــــد ابراهيم محمد عبــــد الله
عميــــــد مازن بطرس ابراهيــــــــم
عميــــــد شرحبيل احمد سلامـــــــه
عميــــــد عماد محمد سليمـــــــــان
عميــــــد نضال يوسف احمـــــــــد
عميــــــد عادل عليان عقلـــــــه
عميــــــد عامر سالم حمـــــــــــود
عميــــــد انور حمدي عطيــه
عميــــــد عبدالاله محمد عبــــد الله
عميــــــد أيمن عبدالقادر عبد اللطيـــــف
عقيــــد أيمن احمد محمــــــد
عقيــــــد فواز فرحان عيـــــــد
عقيد ركـــــن خالد محمد عيـــــــد
عقيــــــــد احمد عثمان حســــــن
عقيــــــد محمد فاضل ماضـــــــي