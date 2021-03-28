اصابتان بسقوط مصعد في إحدى المنشآت بمحافظة عجلون

اصيب، اليوم الاحد، شخصان بجروح وكسور نتيجة سقوط مصعد في احدى المنشآت الخاصة بمحافظة عجلون.

وقال مدير مستشفى الايمان الحكومي الدكتور محمد خير فريحات لوكالة (بترا)، انه تم اجراء الاسعافات اللازمة للمصابين بعد نقلهما بواسطة الدفاع المدني للمستشفى.

واضاف ان الحادث نتج عنه بتر قدم وجرح قطعي في الرأس وكسر مختلط في اليد اليسرى لاحد المصابين، بينما اصيب الآخر بكسور في القدم اليسرى وجروح متوسطة.

وأشار الدكتور فريحات الى ان اهالي المصابين قاما بنقلهما الى احدى المستشفيات الخاصة لاستكمال علاجهما على نفقة المنشأة.

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