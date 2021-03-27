مركز الازمات: أولوية اللقاح لذوي الأعمار المتقدمة والامراض المزمنة

اكد المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، في رده على تساؤلات من أشخاص قاموا بالتسجيل على منصة اللقاحات ولم تردهم رسائل بموعد تلقي اللقاح، بأن أحقية اللقاح حسب الأولويات العمرية ومن لديهم أمراض مزمنة.

وأوضح المركز، ضرورة التحقق والتأكد من تعبئة البيانات ورمز التحقق والتأكد من انتهاء عملية التسجيل بنجاح.

وأشار إلى قيام البعض باختيار بند الحساسية المفرطة من اللقاحات اعتقاداً منه بأن ما يعانيه من حساسية قد تؤثر على صحته في حال تلقيه المطعوم، لذا يجب الرجوع للطبيب لأخذ المشورة الطبية قبل اختيار هذا البند كونه سيحرمه من تلقي رسالة الموعد النصية.

وبين المركز بأنه في حال اختيار بند لا استطيع الوصول لمركز التطعيم، سينتقل اسم الشخص المسجل على المنصة الى اختصاص فرق التطعيم المتنقلة في جميع محافظات المملكة والتي ستقوم بدورها بالتواصل معه بناءً على اولويات العمر والامراض المزمنة.

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