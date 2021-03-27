طقس مشمس ولكنه بارد في اغلب مناطق المملكة اليوم وغدًا

تبقى درجات الحرارة اليوم السبت أقل من معدلاتها الاعتيادية بحوالي (4-6) درجات مئوية، وتكون الأجواء باردة في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات، وتثير الغبار أحياناً في مناطق البادية.

وبحسب تقرير دائرة الأرصاد الجوية، تكون السماء صافية ليلاً، والأجواء أكثر برودة في أغلب مناطق المملكة، ويحتمل تشكل الضباب في ساعات الليل المتأخرة، سيما فوق المرتفعات الجبلية العالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتحذر الدائرة في تقريرها، من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية خلال ساعات النهار بسبب الغبار في أجزاء من مناطق البادية، واحتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية، كما تحذر من تشكل الصقيع في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية الجنوبية وأجزاء من مناطق البادية.

ويوم غد الأحد ترتفع درجات الحرارة قليلاً، مع بقاء الأجواء باردة في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتظهر خلال النهار بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة خصوصا في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

ويطرأ يوم الإثنين ارتفاع قليل آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة في المرتفعات الجبلية والسهول، ومعتدلة الحرارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة .

وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها يوم الثلاثاء، لتكون حول معدلاتها الاعتيادية، وتكون الأجواء باردة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، ومعتدلة الحرارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة تتحول مساءً إلى شمالية غربية .

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 12 – 4 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 8 – 3، مرتفعات الشراة 11 – 2، مناطق البادية 17 – 4، مناطق السهول 12 – 5، الاغوار الشمالية 18 – 8، الأغوار الجنوبية 24 – 13، البحر الميت 24 – 12، وفي خليج العقبة 24 – 12 درجة مئوية.

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