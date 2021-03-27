دعوة للتريث في التصريح حول تأثر المستوردات بحادث قناة السويس

دعت النقابة العامة لتجار المواد الغذائية، الجميع للتريث وعدم اطلاق تصريحات مسبقة تتحدث عن تأثر حركة تجارة المملكة بتوقف الملاحة في قناة السويس جراء جنوح احدى السفن.

واكدت النقابة في بيان صحافي اليوم السبت، انها ستكون غير مسؤولة عن التصريحات التي تطلقها بعض الجهات المحلية غير المختصة بقطاع المواد الغذائية حول آثار الحادثة على مستوردات المملكة من المواد الغذائية وتأخير وصولها.

وحذرت من استغلال البعض لهذه الحادثة والاهتمام الإعلامي بها لإطلاق تصريحات غير دقيقة لا تعتمد على خبرة أو معلومات موثقة فيما يتعلق بتأثير الحادثة على الأسعار والمخزون ونفوق المواشي ومستوردات التجار لشهر رمضان الفضيل.

وشددت النقابة على ان تداول مثل هذه التصريحات في هذا التوقيت قد يؤثر سلباً على الأسواق وسلوك المستهلك، موضحة أنها ستضع الرأي العام بمختلف التفاصيل أولا بأول وبكل شفافية.

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