برجك مرآة تستطيع ان ترى فيها عيوبك.. فهل تفعل؟؟

لا يوجد إنسان خالٍ من العيوب، وليس من السهل على المرء إدراك عيوبه، ولكنه إذا أعطى نفسه الفرصة لا بد أن يصل إلى حصرها، أو حصر جزء كبير منها، وهو ما يمثل الخطوة الأولى على سبيل التغيير لتفادي مواجهة المشاكل مع نفسه أولاً ومع من حوله ثانياً.

يتميّز كل برج من الأبراج بميّزات وصفات معيّنة، ولكن في الوقت ذاته يحمل كل برج العديد من العيوب والمشاكل.

تعرّفوا إلى عيوب الأبراج بشكل عام في السطور الآتية:

برج الحمل:

لا يُحب برج الحمل الإستماع لآراء الآخرين ولا الجدال معهم، مما يجعل من الصعب على الأشخاص الآخرين التواجد حوله، يتصرّف بتهوّر دون التفكير بنتائج تصرّفاته، ويتصرف بعدوانيّة مع من يحاول تحديه والوقوف في وجهه، وينزعج منه بشدّة.

يُريد الحصول على كل شيء حتى لو لم يكن بحاجته، ولا يستسلم حتى الحصول عليه، صراحته التامة تجعله يقول كل ما يجول في خاطره ولا يخفي شيئاً، قد يكون كلامه حاداً ومؤذياً وبعيداً عن اللباقة في بعض الأحيان.

برج الثور:

يُعتبر برج الثور من الشخصيّات العنيدة جدّاً، حيث يُصرّ على رأيه حتى النهاية ولا يتنازل عنه ولا يبدّله مهما كان.

يتصف الثور باتكاليته على غيره، وذلك من أجل الحصول على الراحة، ودوماً يحتاج إلى غيره من أجل تقديم المساعدة له، مما يُعرقل الكثير من الأهداف في حياته.

يحب السيطرة والتملك بشكل كبير، لا سيّما فيما يتعلّق بعلاقاته العاطفيّة أو بالمقرّبين منه، وهو ما يعني تشكيل صورة سلبية عنه في أذهان الذين حوله.

برج الجوزاء:

يتصّف برج الجوزاء بعدم الإلتزام والقدرة على تحمل المسؤولية، ويعود ذلك إلى إندفاعه وتسرعه الذي قد يُؤدّي به إلى تجنب القيام بأيّ من الأنشطة المُملة، وذلك قد يُؤثّر سلباً على إلتزامه مع الأشخاص الذين يتواصل معهم، لديه فضول شديد، ويمتلك شخصية تحليلية تُؤدي إلى تردده بشكل كبير في إتخاذ بعض القرارات، خاصةً الحاسمة والكبيرة منها.

برج السرطان:

يتميّز برج السرطان بحساسيته الشديدة تجاه المواقف التي يمر بها في حياته وتجاه الآخرين، حيث إنّه يُعطي الأمور دائماً أكبر من حجمها، ويشعر غالباً بالقلق والتوتر، خاصةً عندما يريد إتخاذ قرار مهم، ويميل إلى الهروب من مشاكله بدلاً من حلها، كما أنّه يهرب أيضاً من مواجهة الآخرين، لدرجة تفضيله الإبتعاد عنهم وعدم التحدث معهم.

يغلب على شخصيته الشكّ ممّا يُؤثر على علاقته بالآخرين، ويُسبّب له الكثير من المشاكل، وحدوث النزاعات المتكررة، وخاصةً في علاقته العاطفية.

برج الأسد:

يشعر برج الأسد بالغيرة عند رؤيته لنجاحات الغير أو عند رؤيته لشخص أكثر مهارة وموهبة منه بسبب الطبيعة التنافسية التي يملكها وحبه للتحدي.

يحب الأسد التملك فهو يحب لفت الإنتباه وجلب الإهتمام له، وأن يقوم من حوله بالإهتمام به وجعله يشعر بأهميته، ويعتقد أنه يستطيع جذب كلّ ما هو حوله، وأنّه يتميز ويتفوق عليهم، وأنّه أكثر أهميةً من الجميع، ولا يستطيع الإنتظار فهو يريد كلّ شيء بسرعة، ممّا يجعله يشعر بالقلق والتوتر، بالتالي قد يسوقه ذلك للفشل.

برج العذراء:

يميل برج العذراء إلى التركيز على السلبيات وتضخيمها، وتجاهل الإيجابيات وتصغيرها، ويعتقد أنّ كلّ ما يفعله هو الصحيح والمثالي، ويُطلق الأحكام على الآخرين، ويقوم بتقييم الناس بناءً على وجهات نظره الخاصة، ويتسرع في إبداء رأيه بشأن المواقف والأحداث دون فهم عميق للمواقف، وقد يُؤدّي ذلك إلى تدمير علاقاته مع الآخرين.

برج الميزان:

يمتلك برج الميزان ثقة بنفسه كبيرة جداً لدرجة أنّه يرى أنّ رأيه وكلّ ما يفعله فقط هو الصحيح، ممّا يُؤدّي أحياناً إلى إبتعاد الآخرين عنه وتجنبه، ويُحب الإبتعاد عن أداء المهام الصعبة، ويُفضّل دائماً القيام بالأعمال السهلة، ويُعدّ من الأشخاص الذين لا يستطيعون مسامحة الآخرين، سواء بسبب إساءتهم إليه، أو إرتكابهم خطأً في حقه.

برج العقرب:

يتجه برج العقرب إلى الإنتقاد كثيراً، وهذا يرجع إلى غروره، لانّه يظنّ أنّه أفضل من الجميع وأنّ بإمكانه فعل الأشياء بطريقة أفضل ممّا يفعلها غيره.

ويُعتبر من أكثر الأشخاص حساسيّة، ممّا يُسبب له المعاناة بسبب حساسيّته لوحده ودون علم أحد.

يرفض الثقة بالآخرين وتصديقهم، وحتّى عندما يقع في الحبّ، فإنّه يضع الطرف الآخر في إختبارات عديدة من أجل التأكّد من حبّه وولائه له.

برج القوس:

يميل برج القوس إلى الحكم على الناس بسهولة وسرعة من اللقاء الأول ودون أن يُعطيهم فرصة، وقد يؤدّي هذا إلى ظلم الكثير من الناس، ويكره التمهّل في شؤون حياته ويُفضّل العجلة، وهذا يجعله يشعر بالإحباط الكبير بسبب أنّه مُرغم على الإنتظار.

واثق بنفسه كثيراً، ويتصرّف دائماً وكأنّه يعرف كلّ شيء، ويستطيع فعل أيّ شيء، وهو ما يجعل التعامل معه أمراً صعباً.

برج الجدي:

يُحب برج الجدي نفسه لدرجة أنّها قد تصل إلى الغرور في بعض الأحيان، ممّا يُؤدّي إلى نفور الأشخاص منه، والإبتعاد عنه، وعدم مخالطته أو تكوين صداقة معه، ويُعاني من التقلُب في مزاجه، ويعجز عن التفاؤل والتفكير بإيجابية، حيث إنّ صفة التشاؤم تطغى على شخصيته، ولا يستطيع مسامحة من يُخطئ في حقه.

برج الدلو:

برج الدلو يفكّر بشكل سريع في أمور حياته دون التطرّق إلى النتائج السلبيّة التي من الممكن أن تحدث بسبب قراراته السريعة، ويتميّز بالعناد الشديد، ولا يهتم إلّا لرأيه الخاص، ولا يرضى بالأشياء غير المكتملة بل يريد لكلّ شيء أن يكون مثالياً، وهذا ما قد يقوده إلى الإحباط والإكتئاب.

برج الحوت:

يبذل برج الحوت جهده للهروب من المواقف الصعبة التي تواجهه بدلاً من مواجهتها، وعندما يمر في مشكلة ما، فإنّه يبدأ برؤية الجانب السلبي منها دون أن يلجأ إلى حلّها.

تجعله شخصيته الحالمة وغير الواقعية غير قادر على إتخاذ قراراته بشكلٍ صحيح وبالوقت المناسب.

يبتعد عن العمل الذي يحتاج إلى مجهود، والذي قد يتسبب له بالمشاكل في عمله، خاصةً أنّه قد يؤجل أعماله إلى آخر لحظة ممكنة.