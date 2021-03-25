تطور!! الكشف عن حالات تسول إلكتروني في الأردن

اعلن وزير التنمية الاجتماعية وزير العمل المكلف، أيمن المفلح عن ضبط حالات تسول الكتروني، بالتعاون مع وحدة الجرائم الالكترونية بمديرية الأمن العام.

وقال، في تصريحات لاذاعة الأمن العام، اليوم الخميس، أنه سيجري تعديل نظام التبرعات، ليشمل التعديل التبرعات الالكترونية وطريقة جمعها.

ولفت إلى أن مكاتب الوزارة مفتوحة أمام المواطنين للتأكد من أن التبرعات تصل للشخص المستحق.

وأكد المفلح الحاجة الماسة إلى وصول الطرود لمستحقيها، مشيرا إلى أن التنمية ومن خلال وحدة مكافحة التسول زادت حملاتها على البيع العشوائي والتسول.