مجهول يقتحم قاعدة عسكرية إسرائيلية ويسرق (او يشري) أسلحة

ذكرت القناة السابعة العبرية، مساء اليوم الأربعاء، أن مجهولا اقتحم قاعدة عسكرية إسرائيلية، وسرق بعض الأسلحة، ولاذ بالفرار.

وأفادت القناة، بأن مجهولا اقتحم قاعدة للواء المظليين، متنكرا بزي الجيش الإسرائيلي، واستولى على سلاح من طراز “M-4” أخذه من جندي، بدعوى أنه مبعوث لفحص قطع السلاح.

وأوضحت القناة العبرية أن المجهول كان يرتدي الزي العسكري، برتبة ضابط، ودخل القاعدة العسكرية، والتقى بأحد الجنود، وبعد حوار طويل بينهما، طلب منه سلاحه بدعوى اختباره، وإعادته خلال ربع ساعة، بينما قام المجهول بتفكيك السلاح، ووضعه في حقيبة ولاذ بالفرار هاربا بسيارة كانت بانتظاره.

وأكدت القناة أن الجيش الإسرائيلي فتح تحقيقا في واقعة السرقة، او فيما إذا كان الجندي قد باع السلاح لفلسطيني من مدينة الخليل ، فضلا عن أن الضابط المجهول دخل القاعدة العسكرية دون إثبات هوية، كما أنه لا يمكن لجندي تسليم سلاحه لأي شخص كان، باستثناء قائده المباشر.