تصاعد طفيف.. وزارة الصحة تعلن اليوم الخميس تسجيل 96 وفاة و8433 إصابة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 571,290
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جرينتش+2 09:06
لانها ازمة كيانية وليس سياسية.. انتخابات الكنيست الحالية لم تغير الخارطة التمثيلية، وسيناريو انتخابات جديدة ليس مستبعدا
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