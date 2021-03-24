العايد ينعى الناقد الفني محمود الزواوي

نعى وزير الثقافة علي العايد، الإعلامي والناقد السينمائي محمود الزواوي، مؤكدا أن خسارة قامة كبيرة بحجم الراحل، تعد خسارة للساحة الثقافية، نظرا لما قدمه من مؤلفات وإصدارات أرخت للسينما العالميّة، وأسهمت في تنشيط الثقافة السينمائيّة في المجتمع المحلي.

وقال العايد، في بيان اليوم الاربعاء، إن وزارة الثقافة لتفتقد اليوم باحثاً أغنى المكتبة السينمائيّة والصحافة الثقافيّة بدراساته النقديّة القيّمة ومؤلفاته التي طبعت الوزارة عدداً منها وساعدت في نشرها تقديراً لمشوار الكاتب الحافل بالعطاء.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة