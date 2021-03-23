حماس: تدهور صحة القيادي محمد الخضري المعتقل بالسعودية

اعلنت حركة حماس، اليوم الثلاثاء، إن تدهورا كبيرا، طرأ على صحة ممثلها السابق في السعودية، “محمد الخضري”، والمُعتقل هناك منذ عام 2019.

وقال حازم قاسم، المتحدث باسم الحركة إن الخضري (83 عاما) “يعاني من أوضاع صحية صعبة، داخل السجون السعودية، ودخل مرحلة الخطر”.

وأضاف في تصريح لوكالة الأناضول “الخضري يعاني بالأصل من أمراض مزمنة، وهو كبير في السن، والأوضاع المعيشية داخل السجون فاقمت من وضعه الصحي”.

وأوضح أن الخضري معتقل بدون “أي تهمة، ودون ارتكاب أي جرم”.

واستكمل قائلا “كل ما فعله الدكتور (الخضري) هو دعم القضية الفلسطينية، ونضال الشعب المشروع ضد الاحتلال”.

ودعا الناطق باسم حماس، السلطات السعودية إلى ضرورة “الإفراج الفوري عن الخضري، وكافة المعتقلين”.

وكانت منظمة العفو الدولية، قد قالت في فبراير/ شباط الماضي، إن تدهورا طرأ على الحالة الصحية للخضري بسبب “عدم إتاحة سُبل الرعاية الطبية الكاملة، وأوضاع الاحتجاز السيئة”.

وأوضحت المنظّمة أن “المحاكمة الجماعية، التي خضع لها الخضري، شابتها انتهاكات جسيمة للأصول القانونية، بما في ذلك عدم إتاحة سُبل الاتصال الكافية بمحامٍ طوال تلك الفترة”.

وفي سبتمبر/ أيلول 2019، أعلنت حركة حماس أن السلطات السعودية اعتقلت الخضري ونجله “هاني”، ضمن حملة طالت العشرات من الفلسطينيين، يحمل بعضهم الجنسية الأردنية، دون مزيد من الإيضاحات.

ولم تصدر الرياض، منذ بدء الحديث عن القضية، أي تعقيب أو توضيح حول الأمر.