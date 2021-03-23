أجواء مغبرة وانعدام الرؤية بالمناطق الصحراوية وأمطار شمال المملكة ليلاً

تتأثر المملكة اليوم الثلاثاء، بامتداد منخفض جوي خماسيني، وترتفع درجات الحرارة، وتكون الأجواء جافة ومغبرة وحارة نسبياً بوجه عام مع ظهور كميات من الغيوم المتوسطة والعالية في سماء المملكة، والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناَ تتجاوز سرعتها حاجز 60 كلم/ساعة، تثير الغبار والأتربة وتؤدي الى تدني مدى الرؤية الأفقية بشكلِ كبير وانعدامها في المناطق الصحراوية.

ويتحرك المنخفض الخماسيني ليلاً ليتمركز فوق تركيا، وتتحول الرياح الى غربية، وتنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، لتسود أجواء باردة بوجه عام ، وتظهر الغيوم على ارتفاعات منخفضة في المناطق الشمالية والوسطى من المملكة، ومع ساعات الليل المتأخرة تتهيأ الفرصة لهطول زخات من المطر في شمال المملكة.

وقد حذرت إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها اليومي، من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول زخات المطر، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في المناطق الصحراوية وانعدامها أحياناً بسبب العواصف الغبارية، ومن خطر شدة سرعة الرياح والهبات القوية المرافقة لها، ومن خطر تأثير الغبار على مرضى الجهاز التنفسي، ومن احتمال ارتفاع موج البحر وتدني الرؤية الأفقية بسبب الغبار في خليج العقبة.

وتتأثر المملكة يوم غدٍ الأربعاء، بكتلة هوائية باردة نسبياَ ورطبة، ويطرأ انخفاض حاد وملموس على درجات الحرارة؛ لتعود الى معدلاتها الاعتيادية لمثل ذات الوقت من السنة، وتكون الأجواء باردة نسبياً وغائمة جزئياً في المرتفعات الجبلية والسهول، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع وجود فرصة لهطول زخات متفرقة من المطر في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى، والرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تثير الغبار في المناطق الصحراوية، ما يؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية، وتدريجياً خلال ساعات الليل تخف سرعة الرياح ويقل تركيز الغبار في الجو.

وتوالي درجات الحرارة انخفاضها يوم الخميس لتسجل اقل من معدلاتها الاعتيادية بحوالي (3- 4) درجات مئوية، وتكون الأجواء باردة في اغلب مناطق المملكة ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة، وهناك فرصة خلال ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة من المطر في الأنحاء الغربية من المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة الى نشطة السرعة.

وتكون الاجواء يوم الجمعة، باردة وغائمة جزئيا ويتوقع خلال ساعات النهار هطول زخات من المطر على فترات في شمال ووسط المملكة وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات .

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 30 – 12 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 26 – 9، وفي مرتفعات الشراة 28 – 8، وفي مناطق البادية 35 – 10، وفي مناطق السهول 29 – 11، وفي الاغوار الشمالية 33 – 15، وفي الأغوار الجنوبية 35 – 18، وفي البحر الميت 35 – 17، وفي خليج العقبة 36 – 19 درجة مئوية.