تصاعد مُقلق.. وزارة الصحة تعلن اليوم الثلاثاء تسجيل 92 وفاة و9003 إصابات جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 553,727
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جرينتش+2 06:36
تصاعد كبير.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاثنين تسجيل 109 وفيات و9269 اصابة جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 544,724
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