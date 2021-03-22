اليوم عيد ميلاد الدونجوان او الواد التقيل.. حسين فهمي

فنان مصري جرئ يحب المغامرة ويكشف عن أخباره الخاصة بسهولة، اشتهر بلقب “الواد الثقيل ” أو “الدونجوان الرشيق حسين فهمى” منذ قدم مع الراحلة سعاد حسنى فيلم “خلى بالك من زوزو”.

تخرج من المعهد العالى للسينما، ودرس الإخراج بأمريكا، إلا أنه عندما عاد حسين فهمي عمل مساعد مخرج لفترة قصيرة فى أفلام الاختيار، نار الشوق، ثم اتجه بعدها إلى التمثيل، حيث قدم أكثر من 300 فيلم وتولى رئاسة مهرجان القاهرة عام 1998، تعددت زيجاته واختصته الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي وآخر هذه الشائعات هى إصابته بالاكتئاب.

اكتشفه كممثل المخرج حسن الإمام وقدمه فى فيلم دلال المصرية مع هدى سلطان وماجدة الخطيب عام 1969، لينطلق بعدها فى عالم السينما.

فى حوار نشرته مجلة “كلام الناس” عام 1995 قال الفنان الوسيم حسين فهمىانه ولد فى مثل هذا اليوم عام 1940 ـ واضاف:

أنا لا أعترف بعامل السن وأرى الحياة واحدة لها بداية ونهاية، وأحيانا أجد نفسى أشعر وكأنى فى سن 18 سنة وأتعامل مع الدنيا على هذا الأساس، ولا أتعامل على أساس الأعمال فأنا صديق لأولادى جميعا.

أكثر الليالى التى بكيت فيها يوم رحيل أمى وأبى حول نشأته وعمري ما تعرضت للضرب من والدتي، وكان العقاب هو الحرمان من الذهاب إلى النادي والسينما والحمد لله أهلي ربوني كويس”. ويوم وفاة شقيقى حسن بكيت كثيرا وكان يعمل سفيرا بالخارجية ومات بسبب التدخين.

متعتى هى اللعب مع الكبار لا الصغار والمتعة الأكثر حين أثبت لهم بالبراهين أنهم ليسوا كبارا.

أما عن سر السعادة فيكمن فى أن الإنسان لا بد أن ينظر للحياة على أنها لحظة، وهى اللحظة الحقيقية الوحيدة التى يعيشها فى حياته.

نشأة حسين فهمي

أحب حسين فهمي الصراحة والوضوح وقد نبعت الصراحة من صلب البيئة الاجتماعية التى نشأت فيها، وقال: علمنى والدى كيف اقول كل ما فى نفسى دون خوف وبمنتهى الشجاعة والأدب وأنا أجيد توصيل ما أعنيه دون أى خطأ أو تجاوز. لكنى أحب الهدوء وبالرغم من ذلك سريع الانفجار لكنه يكون بسبب وموقف يستحق الانفجار، وأنا لا أحب مشاهدة أفلامى لأنى كثير الانتقاد لنفسى.

مخرج ثم ممثل

وخلال لقائه بالبرنامج الساخر “الدوبلكس” مع الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا على شاشة قناة ON، فتح حسين فهمي قلبه وكشف عن العديد من الأسرار في مشواره مع الفن والحياة.

اعترف حسين فهمي خلال اللقاء أنه أحب الفنانة نجلاء فتحي لكنه لم يكن يستطع أن يتزوجها، كما قال إنه تعرض للمعاكسات مرارا وتكرارا في معرض حديثه عن وسامته.

ولد الفنان حسين فهمي في القاهرة، 22 مارس 1940، تخرج في المعهد العالي للسينما عام 1963، درس الإخراج بالولايات المتحدة الأمريكية، وبعد أن عاد اكتشفه حسن الإمام كممثل فقرر تأجيل مشروع الإخراج كي يعمل ممثلاً بين السينما والمسرح والتليفزيون.

ينتمي الفنان حسين فهمي لأسرة غنية، حيث كانت عائلته تمتلك جزءا كبيرا من حي حلوان جنوب القاهرة، وكان جده فهمي باشا رئيسا لمجلس الشورى.

لمع اسم حسين فهمي في حقبتي السبعينيات والثمانينات، وأصبح واحدا من دنجوانات السينما المصرية، ونجومها البارزين، وقدم العديد والعديد من الأفلام من أبرزها: الإخوة الأعداء، أميرة حبي أنا، الرصاصة لا تزال في جيبي، قصاقيص العشاق، المذنبون، حب فوق البركان، ليلى بكى فيها القمر، الشياطين، خلي بالك من زوزو، حافية على جسر الذهب، وغيرها من الأفلام.

في التلفزيون أيضا قدم عشرات المسلسلات من بينها: المال والبنون، هوانم جاردن سيتي، أولاد الأكابر، أصحاب المقام الرفيع، يا ورد مين يشتريك، وغيرها من الأعمال.

تزوج الفنان حسين فهمي 4 مرات، الأولى من السيدة نادية محرم، وأنجب منها أولاده محمود ونائلة، والزيجة الثانية كانت من الفنانة ميرفت أمين، وذلك في الفترة من 1974 حتى 1986 وأنجب منها ابنتهما منة الله، والثالثة كانت من الممثلة لقاء سويدان، وتم الزواج في ديسمبر 2007 حتى 2012، وفي أكتوبر 2013 من سيدة سعودية الجنسية ثرية تدعى رنا القصي.