وزارة التربية تمدد التسجيل للامتحان العام للتوجيهي 2021

قرر وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محمد خير أبو قديس، منح فرصة أخيرة للطلبة للتسجيل لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة، الامتحان العام، لعام 2021.

ويستهدف القرار الطلبة الراغبين ممن لم يتمكنوا من التسجيل في الموعد المحدد إلكترونيًّا، لطلبة 2020 فما دون، أو في مديريات التربية والتعليم للطلبة الذين يتقدموا للامتحان لأول مرة، والطلبة الراغبين في تغيير فرعهم التعليمي. وتبدأ عملية التسجيل اعتبارا من صباح يوم الأربعاء المقبل ولغاية نهاية دوام يوم الخميس الموافق 25 آذار الحالي.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم الاحد، أن عملية الدفع على الموقع الإلكتروني لا تزال متاحة للطلبة الذين سجلوا على الموقع في فترة التسجيل الماضية ولم يستكملوا عملية الدفع.

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