العلي: السلع الغذائية متوفرة ولا احتكار للتي ارتفعت أسعارها

صرحت وزيرة الصناعة والتجارة المهندسة مها العلي، إن أسعار بعض السلع التي ارتفعت مؤخراً، كانت تشهد ارتفاعات متذبذبة من فترة وجيزة، بسبب الارتفاعات العالمية.

وأضافت العلي، في حديث اذاعي، أن هذه الارتفاعات في الأسواق العالمية انعكست على الأسواق المحلية، مؤكدة أن السبب وراء هذا الارتفاع هو جائحة كورونا والعرض وارتفاع الطلب على هذه السلع أبرزها السكر والأرز والزيوت النباتية.

وبينت أن ارتفاع كلف الشحن التجاري عالميا تسبب ايضاً في ارتفاع أسعار هذه السلع.

وأشارت العلي إلى أن وزارة الصناعة والتجارة نسقت مع المؤسسات الاستهلاكية والمدنية، من أجل عدم رفع أسعار سلع الارز والسكر والزيوت النباتية.

ولفتت إلى أنها تتابع الرقابة على الأسواق المحلية، فيما اذا شهدت هذه السلع ارتفاعاً مبالغا فيه.

وأوضحت أنه لا يوجد احتكارات للسلع التي شهدت ارتفاعا في السوق المحلي، وهنالك العديد من المستوردين والتجار للزيوت النباتية والأرز والسكر، مؤكدة مراقبة وزارة الصناعة والتجارة على الأسواق للتحقق من ملاحظة ترد من المواطنين.

وشددت العلي على توافر السلع الغذائية في المملكة وبمخزون كافٍ ومريح.