تصاعد مُقلق.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاحد تسجيل 88 وفاة و8789 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 535,455
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العلي: السلع الغذائية متوفرة ولا احتكار للتي ارتفعت أسعارها
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