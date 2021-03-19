وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة عن تسجيل 74 وفاة و7354 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 521461

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 74 وفاة و7354 إصابة بفيروس كورونا المستجد اليوم الجمعة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 5701 وفاة و521461 إصابة.

وفد توزعت الإصابات الجديدة على 3918 حالة في محافظة العاصمة عمّان، 887 حالة في محافظة إربد، منها 18 حالة في الرمثا، 579 حالة في محافظة الزرقاء، 486 حالة في محافظة جرش، 336 حالة في محافظة البلقاء، 215 حالة في محافظة الكرك، 215 حالة في محافظة مأدبا، 167 حالة في محافظة الطفيلة، 149 حالة في محافظة العقبة، 147 حالة في محافظة المفرق، 141 حالة في محافظة عجلون، 114 حالة في محافظة معان، منها 26 حالة في البترا.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّاً وصل إلى 95308 حالات، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 435 حالة، فيما غادرت 386 حالة.

ولفت إلى أن عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات بلغ 3165 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 2552 بنسبة إشغال بلغت 48 بالمئة، بينما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 729 بنسبة إشغال بلغت 57 بالمئة.

كما بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 369 جهازاً بنسبة إشغال بلغت 32 بالمئة.

كما أشار الموجز إلى تسجيل 3481 حالة في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 420452 حالة.

وأضاف أن 38829 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 5403594 فحصاً، لافتاً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 94ر18 بالمئة، مقارنة مع النسبة التي سجلت يوم أمس والتي بلغت 55ر19 بالمئة.