مُخترقاَ الاراضي الاردنية والسعودية.. الاعداد لمشروع خط سكة حديد ضخم يربط بين حيفا وأبوظبي
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جرينتش+2 09:26
خلية الازمة تعلن آليه تطعيم البالغين الـ 60 سنة وأكثر
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