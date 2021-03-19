خلية الازمة تعلن آليه تطعيم البالغين الـ 60 سنة وأكثر

أعلن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، انه ومن منطلق الحرص على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين على اراضي المملكة، ولغايات ضبط العدوى ومنع انتشار فيروس (كوفيد-19)، ستقوم خلية الأزمة في المركز الوطني للأمن وادارة الأزمات بوضع آليه منضبطة ودقيقة لتطعيم الأشخاص الذين بلغت اعمارهم 60 سنة وأكثر ووفق المعايير التالية:

اولا- ضرورة التسجيل على المنصة وتلقي رسالة لأخذ المطعوم، حيث سيتم حصر هذه الأعداد وتوزيعها على مراكز التطعيم حسب الأصول في مدة اقصاها اسبوع منعاً للاكتظاظ والتجمهر الذي من شأنه الإسهام في تفشي العدوى.

ثانيا – جميع الأشخاص من نفس الفئة العمرية اعلاه والحاصلين على موعد سابق للجرعة الأولى يمكنهم التوجه الى مركز التطعيم المحدد في رسالة الموعد لتلقي المطعوم في أي وقت من الاوقات.