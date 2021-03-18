عباس يقرر طرد القدوة من رئاسة مؤسسة ياسر عرفات

أصدر رئيس السلطة محمود عباس، قرارا بإقالة الدكتور ناصر القدوة من رئاسة مجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات وعضوية مجلس أمنائها.
وقد كلف عباس، عضو مجلس إدارة المؤسسة المستشار، علي مهنا للقيام بأعمال رئيس مجلس الإدارة، لمدة ثلاثة شهور.
صبيحة يوم ١٥ يناير/ كانون الثاني من كل عام، تستيقظ الذاكرة العربية على صوت التاريخ، معلناً بدء الاحت... إقرأ المقال
أصدر رئيس السلطة محمود عباس، قرارا بإقالة الدكتور ناصر القدوة من رئاسة مجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات وعضوية مجلس أمنائها.
وقد كلف عباس، عضو مجلس إدارة المؤسسة المستشار، علي مهنا للقيام بأعمال رئيس مجلس الإدارة، لمدة ثلاثة شهور.
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