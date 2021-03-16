العايد ينعى الأديب مصطفى الخشمان

نعى وزير الثقافة علي العايد، الأديب والباحث مصطفى الخشمان، مستذكراً حياة الراحل الحافلة بالعطاء، وعمله مع وزارة الثقافة في مشروع المكنز وعدد من مشاريعها وإصداراتها في مجال التراث.

وقال العايد في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، ان محطّات مضيئة كان الراحل خلالها مثالاً للباحث الجيد بخبرته ومؤلفاته القيّمة في خدمة التراث الأردني والعربي وكان مواكباً لمهرجان السّامر الأردني وغيره من المهرجانات التراثيّة التي تقيمها وزارة الثقافة، عدا عن عضويته البارزة في عدد من الهيئات الثقافيّة ذات العلاقة.

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